Боєць зізнається, що йому дещо соромно, адже раніше він дозволив собі повірити в могутність "другої армії світу", проте зараз вважає її "другою з кінця". Він дякує долі, що йому випала честь взяти участь у війні та відзначає: "Ці потвори 500 років намагаються нас знищити".

Це не армія, це просто величезна мародерська банда, яка знущається, вбиває і гвалтує цивільних, – так описує дії росіян військовий ЗСУ.

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Українські військові діляться своїми перемогами. "Колона сюди йшла, і у нас вийшло їм насипати. Ось стоять два трофеї", – так наші хлопці описують 2 підбиті ворожі танки. Ті ж росіяни, що змогли втекти працюють по українським позиціям з відстані – міномети, ствольна артилерія, танки... За словами захисників, росіяни, якщо не можуть щось взяти штурмом, то рівняють все з землею.

Це війна, а не спецоперація, – говорить військовий. – Озброєння є, є чим бити, є бажання… Все у них є.

Як насправді воює російська армія, – розповідають бійці ЗСУ: дивіться відео