По словам Цимбалюка, и Путин, и все высшие чиновники Кремля и пропагандисты являются "функциями". Об этом журналист заявил в интервью.

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Как Путин реагирует на украинскую кричалку о нем

Роман Цимбалюк рассказал, что даже во время пресс-конференций Путина, на которых он присутствовал, ему не приходилось вблизи видеть главу Кремля. Однако, по его словам, в этом нет нужды.

Это (Путин, – 24 канал) не человек, это – функция. У нас любят к ведущим российским пропагандистам какие-то характеристики дописывать. Мол, "дура", "умная", "алкоголичка" или еще что-нибудь. На самом деле все это не имеет значения, потому что эти люди – функции. Неважно, как они себя ведут. Важно, что они говорят и на что способно их государство. Когда же мы входим в сферу чувств, начинаем искать что-нибудь хорошее или плохое, это нам не пойдет на пользу. Ибо это – обман,

– подчеркнул Цимбалюк.

Журналист рассказал, что часто Путин, видя западные карикатуры, где его изображают как дьявола, реагирует словами о том, что это его якобы не задевает. Однако кричалка "Путин х***о", по мнению Цимбалюка, демонстрирует россиянам, что их здесь не ждут.

"Россияне видят, что их здесь как минимум не ждут. Ведь в российской системе координат против "бога" такие вещи говорить нельзя, это запрещено", – добавил Цимбалюк.

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