Украинцы и дальше будут стрелять в россиян, если те посмеют вторгнуться на нашу территорию. Об этом в эфире 24 канала сказал Роман Цимбалюк.

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Лучший сценарий для России

Он заверил, что для России существует лучший сценарий в этой ситуации.

Не нападать – это уже хороший сценарий для России, это лучший сценарий для российских мам и жен,

– заверил Цимбалюк.

Российские пропагандисты уверяют, что ни один российский солдат не погибнет – это полный бред.

"Я так не думаю, 2014 – 2015 годы показали, что россиян отстреливали и будут это делать со всей злостью. И не потому, что они русские, а потому что они оккупанты. Живите себе дома и будьте счастливы", – подытожил Цимбалюк.

Обратите внимание Ставьте памятник Путину и пишите иконы, – Цымбалюк остро ответил россиянам

Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео

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