Українці і далі стрілятимуть у росіян, якщо ті посміють вторгнутись на нашу територію. Про це в ефірі 24 каналу сказав Роман Цимбалюк.
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Найкращий сценарій для Росії
Він запевнив, що для Росії існує найкращий сценарій у цій ситуації.
Не нападати – це вже гарний сценарій для Росії, це найкращий сценарій для російських мам і дружин,
– запевнив Цимбалюк.
Російські пропагандисти запевняють, що жоден російський солдат не загине – це повна маячня.
"Я так не думаю, 2014 – 2015 роки показали, що росіян відстрілювали і будуть це робити зі всією злістю. І не тому, що вони росіяни, а тому що вони окупанти. Живіть собі вдома і будьте щасливі", – підсумував Цимбалюк.
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Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Ймовірний новий наступ Росії: останні новини
- Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що вторгнення до України "не в інтересах Москви".
- Водночас Росія анонсувала нові військові навчання – за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- У Міноборони підтвердили, що готові до ймовірного наступу Росії, а тому сценарію 2014 року не буде.