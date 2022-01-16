В ефірі 24 каналу Роман Цимбалюк сказав, що не забиратиме своїх слів про росіян назад. Навпаки – він готовий повторювати їх постійно.
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"Росіяни, прийдете до нас зі зброєю в руках – вас стрілятимуть і вбиватимуть". От, власне, за ці слова (відкрили справу – 24 канал)", – пояснив Цимбалюк.
Пропагандисти все перекрутили
Однак на російському телебаченні фразу перекрутили. Пропагандисти першу частину про зброю і перетин кордону прибрали. Говорили лише про те, що Цимбалюк, мовляв, закликає вбивати росіян.
Друзі, це ж брехня. Якщо ви живете у своїй державі – живіть і хоч вже ставте пам'ятник Путіну і пишіть його ікони, це ваша справа. Однак це не скасовує правило, яке я сказав,
– заявив журналіст.
"Я пояснюю, що ми свій дім захищаємо, бо жити так, як окупований Донецьк, ніхто не хоче. Те, що відбувається там – в мене скоро волосся сивітиме від того, що вони (росіяни – 24 канал) там влаштували", – додав Цимбалюк.
Справа Цимбалюка в Росії: що відомо
- Цимбалюк понад 10 років працював у Москві українським кореспондентом інформагентства УНІАН.
- 8 грудня 2020 року прокуратура Москви викликала Романа Цимбалюка на допит через його відеоблог у ютубі.
- У Міністерстві закордонних справ України засудили дії Кремля і запевнили, що підтримують журналіста.
- Захищає інтереси Цимбалюка популярний адвокат Микола Полозов.
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