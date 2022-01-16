В ефірі 24 каналу Роман Цимбалюк сказав, що не забиратиме своїх слів про росіян назад. Навпаки – він готовий повторювати їх постійно.

До теми Українська кістка все сильніше застрягла в горлі Путіна

"Росіяни, прийдете до нас зі зброєю в руках – вас стрілятимуть і вбиватимуть". От, власне, за ці слова (відкрили справу – 24 канал)", – пояснив Цимбалюк.

Пропагандисти все перекрутили

Однак на російському телебаченні фразу перекрутили. Пропагандисти першу частину про зброю і перетин кордону прибрали. Говорили лише про те, що Цимбалюк, мовляв, закликає вбивати росіян.

Друзі, це ж брехня. Якщо ви живете у своїй державі – живіть і хоч вже ставте пам'ятник Путіну і пишіть його ікони, це ваша справа. Однак це не скасовує правило, яке я сказав,

– заявив журналіст.

"Я пояснюю, що ми свій дім захищаємо, бо жити так, як окупований Донецьк, ніхто не хоче. Те, що відбувається там – в мене скоро волосся сивітиме від того, що вони (росіяни – 24 канал) там влаштували", – додав Цимбалюк.

Повне інтерв'ю з Романом Цимбалюком на ютубі та сайті 24 каналу дивіться та читайте у понеділок, 17 січня. Не пропустіть!

Справа Цимбалюка в Росії: що відомо

Цимбалюк понад 10 років працював у Москві українським кореспондентом інформагентства УНІАН.

8 грудня 2020 року прокуратура Москви викликала Романа Цимбалюка на допит через його відеоблог у ютубі.

У Міністерстві закордонних справ України засудили дії Кремля і запевнили, що підтримують журналіста.

Захищає інтереси Цимбалюка популярний адвокат Микола Полозов.

До теми – що Росія влаштувала на Донбасі: дивіться відео