Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как прокомментировал Драпатый оставление должности

"Ухожу с должности со спокойной совестью – и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца", – написал он.

По его словам, командование Сухопутных войск на момент его назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Поэтому, он работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему.

Не жалею ни за один день своей работы. Все, что умел, знал и мог – я отдал здесь. Командование Сухопутных войск только в начале изменений. Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы – пересмотрены,

– отметил он.

Кроме вышеупомянутого, Михаил Драпатый отметил, что оставляет после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места. По его словам, это не финал, а "переход к следующему этапу".

Какие результаты его пребывания в должности

По его словам, за полгода обновлено почти половину руководящего состава, однако не все кадровые изменения удалось реализовать через систему, которая "продолжает сопротивляться и собственное самосохранение ставит выше интересов страны и войска".

Также он рассказал, что обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Кроме того, начата структурная перестройка системы боевого обучения. Изменен командующий подготовки и часть руководства, очищены некоторые центры и программы.

Также Драпатый сообщил о новых руководителях в управлениях БПЛА, РЭБ и кибербезопасности, которые дали положительную динамику. По его мнению, подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта.

Среди всего генерал-майор рассказал о цифровой трансформации управления, переформатирование логистического блока, построение системной коммуникации на ответственности. Также запущено системное противодействие коррупционным практикам и подобному.

Напомним, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после ракетного удара России по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 1 июня.