Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, смешно думать, что россияне хотели поставить руководить страной Виктора Януковича, Виктора Медведчука или Евгения Мураева.

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"Скажем так, я понимаю, кого они готовили на эту должность. И это не Медведчук и не Янукович", – заявил Данилов.

Кого подозревают

Секретарь СНБО сказал, что пока не может рассказать, кто именно должен был возглавить марионеточное правительство. Однако он отметил, что речь идет о людях в больших погонах именно в Украине.

Россияне нами никогда править не могли, это невозможно. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства,

– сказал Данилов.