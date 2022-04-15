Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, смішно думати, що росіяни хотіли поставити керувати країною Віктора Януковича, Віктора Медведчука чи Євгена Мураєва.

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"Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук і не Янукович", – заявив Данілов.

Кого підозрюють

Секретар РНБО сказав, що поки не може розповісти, хто саме мав очолити маріонетковий уряд. Однак він зазначив, що мовиться про людей у великих погонах саме в Україні.

Росіяни нами ніколи правити не могли, це неможливо. Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави,

– сказав Данілов.

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