Об этом венгерский министр иностранных дел сообщил в своих соцсетях в субботу, 26 февраля.

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Врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Давайте разъясним: это не правда! Мы никогда не высказывались против ни одного санационного предложения, ничего не блокировали,

– убеждает Сиярто.

Отключение России от SWIFT: что известно

Ранее информировалось, что четыре страны, а именно Германия, Италия, Венгрия и Кипр, выступили против отключения России от межбанковской системы SWIFT. Однако трое изменили мнение:

Премьер-министр Марио Драги заявил, что Италия поддержит отключение России от SWIFT.

Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что после долгих переговоров удалось убедить и Кипр.

И вот теперь к ним присоединилась и Венгрия, если верить словам Петра Сиярто.

Итак, ныне единственной страной, блокирующей отключение России от системы SWIFT, является Германия.