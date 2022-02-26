Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И это можно считать еще одним шагом к победе нашей страны над агрессором.

К теме Канада также поддерживает отключение России от системы SWIFT, – Трюдо

Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT,

– подчеркнул он.

Также Кулеба подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать в режиме 24/7. Все для того, чтобы добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков.

Ранее об отключении России от SWIFT отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В частности она подчеркнула, что очень хотела бы прочитать, что и Германия сделала этот шаг.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Текст публикации Дмитрия Кулебы

Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков.