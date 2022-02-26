Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І це можна вважати ще одним кроком до перемоги нашої країни над агресором.

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Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT,

– наголосив він.

Також Кулеба підкреслив, що українська дипломатія продовжує працювати у режимі 24/7. Усе для того, щоб добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.

Раніше про відключення Росії від SWIFT наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Зокрема вона підкреслила, що дуже хотіла б прочитати, що і Німеччина зробила цей крок.

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Текст публікації Дмитра Кулеби

Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.