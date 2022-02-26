Про підтримку відключення висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 25 лютого. Раніше про це вже говорили кілька інших світових лідерів.

Зауважте Відключення Росії від SWIFT "залишається на столі" – французький міністр

Які ще країни мають таку позицію

Слід зауважити, що до цього за відключення Росії від SWIFT відкрито виступив прем'єр Великої Британії та ще кілька країн.

Які країни вважають це необхідним:

Німеччина;

Італія;

Угорщина;

Кіпр.

Також Трюдо заявив у спілкуванні з журналістами, що Канада накладає санкції на президента країни-агресора Володимира Путіна та його міністра зовнішніх справ Сергія Лаврова. Таким чином топполітиків і їхню країну намагаються покарати за вторгнення на територію України.





Що таке SWIFT Міжнародна міжбанківська система здійснення платежів . Вона дозволяє фінансовим установам у всьому світі отримувати інформацію про фінансові операції. Її використовують для отримання даних у безпечній, стандартизованій та надійній формі.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини!