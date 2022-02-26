О поддержке отключения высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 февраля. Ранее об этом уже говорили несколько других мировых лидеров.

Заметьте Отключение России от SWIFT "остается на столе", – французский министр

Какие еще страны имеют такую позицию

Следует заметить, что до этого за отключение России от SWIFT открыто выступил премьер Великобритании и еще несколько стран.

Какие страны считают это необходимым:

Германия;

Италия;

Венгрия;

Кипр.

Также Трюдо заявил в общении с журналистами, что Канада вводит санкции на президента страны-агрессора Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом топ-политиков и их страну пытаются наказать за вторжение на территорию Украины.

Что такое SWIFT Международная межбанковская система осуществления платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире получать информацию о финансовых операциях. Ее используют для получения данных в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

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