Про це в ефірі заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона нагадала, що Італія та Німеччина вже погодились.

До теми Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти відключення Росії від SWIFT

Величезний крок

"Ми вимагаємо від Німеччини відключити Росію від SWIFT. Я вчора читала й дуже хотіла б, що це була правда, що Олаф Шольц сказав, що Німеччина погоджується відключити Росію від SWIFT. І якщо це сьогодні станеться – це буде величезний крок", – зазначила Верещук.

Вимагаємо закрити небо

За словами міністерки, головне, що ми вимагаємо від НАТО та країн Європейського Союзу – закрити небо, щоб Росія не поливала нас своїм свинцевим дощем.



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