Об этом в эфире заявила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она напомнила, что Италия и Германия уже согласились.

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Огромный шаг

"Мы требуем от Германии отключить Россию от SWIFT. Я вчера читала и очень хотела бы, что это была правда, что Олаф Шольц сказал, что Германия соглашается отключить Россию от SWIFT. И если это произойдет сегодня – это будет огромный шаг", – отметила Верещук.

Требуем закрыть небо

По словам министра, главное, что мы требуем от НАТО и стран Европейского Союза – закрыть небо, чтобы Россия не поливала нас свинцовым дождем.

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