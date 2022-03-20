Спикер отметил, что в сплаве для российских пуль содержится часть равнодушия и молчания русского народа. А еще – часть налогов иностранной компании, которые продолжают работать в стране-агрессоре.

Заметьте Это все может произойти завтра у вас, – эмоциональное обращение Стефанчука к Европе и миру

Также Стефанчук отметил, что в этом сплаве – часть подлости и трусости мировых политиков. Спикер заявил, что они, как ужи на сковороде, выискивают оправдания для своего бездействия.

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