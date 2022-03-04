Несмотря на активные обстрелы оккупантами украинских городов, мир до сих пор не принял решение о "закрытом небе" над Украиной. Несмотря на призывы Украины и множество убитых оккупантами гражданских людей все боятся выступить против агрессора на поле боевых действий.

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Обращение Руслана Стефанчука

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук эмоционально обратился к парламентариям Европы и мира. На фоне киевской многоэтажки, в которую попал снаряд российских оккупантов, он призвал их активнее помогать Украине.

Множество жертв, множество погибших детей. Множество детей в реанимации. Еще 6 дней назад я был в галстуке и принимал законы. Я очень не хочу, чтобы через несколько недель на моем месте оказались вы. Прошу вас: снимите все бюрократические процедуры и примите все решения, необходимые для безопасности не только Украины, но и мира,

– сказал Стефанчук.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что государство-агрессор стягивает в Украину еще более тяжелую артиллерию, поэтому Украине нужно готовиться к еще более страшным временам.

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