Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Важно 139 детей погибли в Украине в результате войны России

К сведению Deutsche Welle: война, которая не была спровоцирована, несет массовые разрушения гражданской инфраструктуры и массовые убийства граждан, не может иметь оправданий. Никаких. И это не о свободе слова. Это очевидное оправдание массовых убийств,

– заявил Подоляк.

Речь идет о материале Оксаны Ивановой "Мать солдата из РФ, погибшего в Украине: "Там просто месиво". В статье женщина, сын которой является российским военным-контрактником и погиб при штурме аэродрома Гостомель, заявляет, что ненавидит украинцев, и что война России против Украины оправдана и что у нее "уже нет жалости даже к мирным жителям".

Добавим, что Национальный союз журналистов Украины также отреагировал на материал и выступил с требованием к Deutsche Welle снять его с публикации, ведь он оправдывает войну и агрессию России против Украины.

Вас может заинтересовать – Российский депутат публично призвал к расширению границ войны: смотрите видео