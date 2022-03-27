Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Важливо 139 дітей загинули в Україні внаслідок війни Росії

До відома Deutsche Welle: війна, яка не була спровокована, несе масові руйнування цивільної інфраструктури та масові вбивства громадян, не може мати виправдань. Жодних. І це не про свободу слова. Це про очевидне виправдання масових убивств,

– заявив Подоляк.

Мова йде про матеріал Оксани Іванової "Мати солдата із РФ, що помер в Україні: "Там просто місиво". У статті жінка, син якої є російським військовим-контрактником та загинув при штурмі аеродрому Гостомеля, заявляє, що ненавидить українців, і що війна Росії проти України виправдана, а в неї "уже нема жалості навіть до мирних жителів".

Додамо, що Національна спілка журналістів України також відреагувала на матеріал та виступила з вимогою до Deutsche Welle зняти його з публікації, адже він виправдовує війну та агресію Росії проти України.

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