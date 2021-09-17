Так пояснил политолог Игорь Петренко в эфире 24 канала. По его словам, у СНБО теперь есть новые дополнительные задачи.

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Петренко отметил, что в подчинении СНБО есть Центр борьбы с дезинформацией, который тоже нуждается в финансировании. В частности, надо оплатить работу работников.

"Это, в принципе, не так много. Я не вижу особой проблемы. Также Данилов заявил, что после принятия деолигархичного закона будет работать система мониторинга. Под это тоже соответственно необходимы деньги", – заверил политолог.

Если мы наделяем СНБО дополнительными функциями, как вот борьбой с олигархами, то под это нужны соответствующие деньги. Игорь Петренко Доктор политических наук, политолог

Политолог считает, что если украинцы хотят, чтобы все работало – надо уже это предусмотреть в госбюджете, чтобы потом не обращаться к парламентариям с просьбой внести изменения.

Петренко о санкциях СНБО и финансировании сферы: смотрите видео

Финансирование СНБО в 2022 году: кратко

Финансирование Совета нацбезопасности и обороны вырастет на 21,12%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на сектор безопасности и обороны в госбюджете утверждено 5,95% от ВВП. Это 319, 4 миллиарда гривен.

Данилов заявил, что эти деньги пойдут на обеспечение военных в Вооруженных силах, сотрудников полиции, жилье для военнослужащих и программы СНБО по вооружению и разведке.