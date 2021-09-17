Так пояснив політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу. За його словами, у РНБО тепер є нові додаткові завдання.

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Петренко зауважив, що у підпорядкуванні РНБО є Центр боротьби з дезінформацією, який теж потребує фінансування. Зокрема, треба оплатити роботу працівників.

"Це, в принципі, не так багато. Я не бачу особливої проблеми. Також Данілов заявив, що після ухвалення деолігархічного закону буде працювати система моніторингу. Під це теж відповідно необхідні гроші", – запевнив політолог.

Якщо ми наділяємо РНБО додатковими функціями, як от боротьбою з олігархами, то під це потрібні відповідні гроші. Ігор Петренко Доктор політичних наук, політолог

Політолог вважає, що якщо українці хочуть, щоб все працювало – треба вже це передбачити у Держбюджеті, щоб потім не звертатися до парламентарів з проханням внести зміни.

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