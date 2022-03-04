Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что украинцы должны поддерживать боевой дух, сообщает 24 канал.

Внимание Коварный замысел, чтобы потом для россиян был "сюрприз", – Арестович о сухих сообщениях Генштаба

Арестович четко сказал, что вход врага в города Украины неотвратим, но противодействовать ему нужно и важно.

Это неотвратимо, что они зайдут, но куда и задержатся ли – большой вопрос, вопрос нашего с вами козацкого драйва и действий теробороны, Вооруженных сил Украины,

– сообщил Алексей Арестович.