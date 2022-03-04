Радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив на тому, що українці повинні підтримувати бойовий дух, повідомляє 24 канал.

Увага Підступний задум, щоб потім для росіян був "сюрприз", – Арестович про сухі повідомлення Генштабу

Арестович чітко сказав, що вхід ворога в міста України невідворотний, але протидіяти йому потрібно і важливо.

Це невідворотно, що вони зайдуть, але куди і чи затримаються – велике питання, питання нашого з вами козацького драйву і дій тероборони, Збройних силу України,

– повідомив Олексій Арестович.

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