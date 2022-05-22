Об этом 24 канала рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, подобное желание российских захватчиков не может претвориться в жизнь.

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Реальным вариантом являются только планы по Крыму, – Кошарна.

Россия заявила, что хочет продавать электроэнергию Украине. Однако отрезание ЗАЭС от украинской энергосистемы невозможно, уверена ядерная экспертка.

Нет, это невозможно. Реально по Крыму, а вот объединить с энергосистемой России это нереально,

– заявила Кошарна.

Однако она объяснила, что ей сложно сказать о синхронизации с российской системой. "Я вообще этот вариант не рассматриваю, потому что я надеюсь на освобождение территорий в ближайшее время", – отметила эксперт по ядерным вопросам.

Кошарна отметила, что пока технически российские кафиры не смогут продавать нам электроэнергию, потому что Запорожская АЭС подключена к объединенной энергосистеме Украины.

Ольга Кошарная Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Наша энергосистема вместе с молдавской синхронизирована с европейской энергосистемой с начала марта. Мы отключились от русского и белорусского 23 февраля как раз. Технически они (россияне – 24 канал) могут, приложив усилия, перенаправить электроэнергию ЗАЭС в Крым.

Ядерная экспертка разъяснила, что от ЗАЭС идет 4 высоковольтные линии электропередач. Есть Каховская подстанция, находящаяся на оккупированной территории.

Между прочим, на захваченной территории работает подстанция Мелитополь – Джанкой. Более того, в 24 километрах от Мариуполя от запорожской станции тоже есть и Южнодонбасская подстанция.

"Если они прокладывают линию, у них будут готовы опоры от подстанции в Новой Каховке до Чунгара, а Крым входил в объединенную энергосистему и когда взорвали опоры в 2015 году, то там часть анкерной опоры осталась. Фактически технически это возможно", – предположила она.

Кошарная прокомментировала включение ЗАЭС в энергосистему России: смотрите больше в видео

Также Кошарна отметила, что, несмотря на грандиозные планы россиян, пропускная возможность этих линий, даже если они все там построят, точно будет не на 6 блоков. Однако Россия таки контролирует подстанции, напомнила экспертка.

Заметьте! Ольга Кошарная объяснила, что наша энергосистема отсоединялась от белорусской и российской, когда было точно определенное время, и системные операторы этих стран просто отключили рубильники на подстанциях. То есть ток физически не шел по проводам. Именно из-за подобного процесса Россия и контролирует подстанции.

Планы россиян по Запорожской АЭС: самое главное

Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожье находятся под контролем российских войск. Оккупанты явно грезят о грандиозных планах по украинской ЗАЭС.

Приехавший во временно оккупированный Мелитополь вице-премьер России Марат Хуснуллин цинично заявил, что его государство готово продавать Украине электроэнергию из Запорожской АЭС.

В пресс-службе украинского "Энергоатома" решили ответить на циничные и бессмысленные заявления Хуснуллина. Они подчеркнули, что это физически невозможно. Более того, в "Энергоатоме" предупредили Кремль, что любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма.

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