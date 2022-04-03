В то же время Украина терпит невероятные человеческие потери. Об этом в эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко.

Внимание Зурабишвили неожиданно заявила, что Грузия присоединилась к международным санкциям против России

Эти потери невозможно сосчитать, или даже постичь разумом, а они боятся экономических потерь,

– заметил Овдиенко.

"Следующей жертвой России станете вы"

Он подчеркнул, что как молдаване, так и грузины видят, что Россия делает в Украине. "Вы видите, что мы сейчас защищаем вас от России. Вы же понимаете, если мы вдруг не устоим, то вы будете следующими и с вами будут делать то же самое. Сомнений нет", – отметил он.

Именно поэтому нам и нужна ваша поддержка. А вы боитесь доллар лишний потерять? Это низменно и отвратительно,

– обратился Овдиенко к простым людям.

Журналист призвал, чтобы они требовали от властей ввести санкции против России хотя бы из соображений человечности.

"Но если для вас это слишком дорого, то сделайте это хотя бы из соображений инстинкта самосохранения", – добавил он.

"Никто не требует идти воевать"

Он отметил, что никто не требует от этих стран сразу воевать с Россией. Однако нельзя перекладывать ответственность только на глав стран, впрочем, они сами их избрали.

Журналист также обратился к молдаванам: "Никто не требует, чтобы вы шли воевать. Поддержите нас хотя бы на словах. Хотя бы экономическими санкциями".

Да, Россия не почувствовала бы полностью санкций от Молдовы, но так они хотя бы проявили солидарность с нами, подытожил Овдиенко.

Грузия не будет вводить санкции против России: ответ Овдиенко – смотрите видео