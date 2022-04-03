Водночас Україна зазнає неймовірних людських втрат. Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.

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Ці втрати неможливо порахувати, чи навіть осягнути розумом, а вони бояться економічних втрат,

– зауважив Овдієнко.

"Наступною жертвою Росії станете ви"

Він наголосив, що як молдавани, так і грузини бачать, що Росія робить в Україні. "Ви бачите, що ми зараз захищаємо вас від Росії. Ви ж розумієте, якщо ми раптом не встоїмо, то ви будете наступними і з вами робитимуть те саме. Сумнів немає", зазначив він.

Саме тому нам і треба ваша підтримка. А ви боїтесь долар зайвий втратити? Це ницо і огидно,

– звернувся Овдієнко до простих людей.

Журналіст закликав, щоб вони вимагали від влади ввести санкції проти Росії хоча б з міркувань людяності.

"Але якщо для вас це занадто дорого, то зробіть це хоча б з міркувань інстинкту самозбереження", – додав він.

"Ніхто не вимагає іти воювати"

Він зазначив, що ніхто не вимагає від цих країн одразу воювати з Росією. Однак не можна перекладати відповідальність лише на глав країн, утім вони самі їх обрали.

Журналіст також звернувся до молдаван: "Ніхто не вимагає, щоб ви ішли воювати. Підтримайте нас хоча б на словах. Хоча б економічними санкціями".

Так, Росія не відчула б сповна санкцій від Молдови, але так вони хоча б проявили солідарність із нами, підсумував Овдієнко.

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