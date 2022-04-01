Відповідну інформацію президентка заявила під час спілкування з журналісткою. Це трапилось 31 березня – тобто на 36 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Грузинська влада в заручниках Путіна, – Барамідзе

Грузія заявила, що доєдналась до санкцій проти Росії

Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях (проти Росії – 24 канал), і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора,

– сказала Саломі Зурабішвілі.

Президентка запевнила, мовляв, Грузія доєднується до всіх міжнародних резолюцій на підтримку України.