Відповідну інформацію президентка заявила під час спілкування з журналісткою. Це трапилось 31 березня – тобто на 36 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Грузинська влада в заручниках Путіна, – Барамідзе
Грузія заявила, що доєдналась до санкцій проти Росії
Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях (проти Росії – 24 канал), і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора,
– сказала Саломі Зурабішвілі.
Президентка запевнила, мовляв, Грузія доєднується до всіх міжнародних резолюцій на підтримку України.