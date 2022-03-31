Про це в ефірі 24 каналу заявив грузинський політик, член політради партії "Єдиний національний рух" Гіоргі Барамідзе. Коли мовиться про ситуацію у Грузії – треба розділяти ставлення суспільства та влади.

Актуально Якщо хочете жити нормально – треба тут воювати, – Барамідзе звернувся до народів світу

Згідно з соціологічними опитуваннями, понад 86% грузинів вважають, що війна в Україні – це війна, зокрема, грузин. Протилежною є позиція зрадницької влади Грузії, яка зараз намагається перетворити Грузію у "чорну діру", аби Путін міг обійти санкції Заходу.

Грузинська влада в заручниках Путіна,

– наголосив Барамідзе

Водночас він переконаний, що якби Михеіль Саакашвілі зараз не сидів у в'язниці у заручниках чинної влади, він міг би допомогти Україні. Це прекрасно розуміють у путінському режимі.

Грузинський опозиційний політик про вплив Путіна: дивіться відео