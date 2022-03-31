Про це в ефірі 24 каналу заявив грузинський політик, член політради партії "Єдиний національний рух" Гіоргі Барамідзе.

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"Якщо ці народи хочуть жити нормально – вони мають тут (в Україні – 24 канал) воювати. Історично, жоден народ не має свободи, якщо не зумів її вчасно відстояти", – наголосив грузинський політик.

Він переконаний, що саме тому представники деяких народів мають зараз бути в Україні. Саме зараз у війни в Україні вирішується доля всієї Європи та цивілізованого світу.

На його думку, держави світу повинні допомагати Україні. Зокрема, закрити небо над українською територією або хоча б надати військову техніку та зброю.

Барамідзе про підтримку світу Україні: дивіться відео