Двоє грузинських добровольців загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.
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Грузія попрощалася з Давидом Ратіані та Георгієм Беріашвілі
Про трагічну загибель 18 березня повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у фейсбуці.
Сьогодні під Ірпенем у бою з російськими окупантами загинули два грузинські воїни Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі. Співчуття рідним та близьким,
– написав Комахідзе.
Як зазначає грузинська служба Радіо Свобода, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття сім'ям загиблих.
Грузія попрощалася з Давидом Ратіані та Георгієм Беріашвілі:
Російська агресія забрала життя трьох грузинських бійців в Україні… Я поділяю горе сімей та родичів Давида Ратіані, Гії Беріашвілі та Бахви Чикобава»,
– написав голова Парламенту Шалва Папуашвілі 19 березня.
Він додав, що грузини підтримують український народ, а наша дружба має багатовікову історію.
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