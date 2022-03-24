Двое грузинских добровольцев погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.

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Грузия простилась с Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили

О трагической гибели 18 марта сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в фейсбуке.

Сегодня под Ирпенем в бою с российскими оккупантами погибли два грузинских воина Давид Ратиани и Георгий Бериашвили. Соболезнования родным и близким,

– написал Комахидзе.

Как отмечает грузинская служба Радио Свобода, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших.

Грузия простилась с Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили:

Российская агрессия унесла жизни трех грузинских бойцов в Украине… Я разделяю горе семей и родственников Давида Ратиани, Гии Бериашвили и Бахвы Чикобава,

– написал глава парламента Шалва Папуашвили 19 марта.

Он добавил, что грузины поддерживают украинский народ, а наша дружба имеет многовековую историю.

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