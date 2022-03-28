На международном форуме в Катаре министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Запад помочь Мариуполю. В противном случае его уничтожение будет "коллективной виной".
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Мариуполь – это Алеппо
Ле Дриан отметил, что кроме зверской бомбардировки оккупанты берут в заложники мирное население, что нарушает все возможные правила и нормы.
Мариуполь – это новый Алеппо. Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, когда кроме украинского кризиса параметры стабильности и безопасности в Европе ставятся под сомнение,
– сказал он.
Отметим, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон проведет очередной разговор с Путиным и попытается договориться с ним об эвакуации гражданского населения Мариуполя.
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