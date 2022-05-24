Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, - Подоляк об итогах 3 месяцев войны

"Идет разговор в кулуарах Всемирного экономического форума, пора ли прекращение огня, чтобы договориться с Кремлем и вернуться к делам с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не продает свой суверенитет на то, чтобы кто-то наполнил свой кошелек. Самый короткий путь закончить войну – оружие , деньги, эмбарго", – написал Подоляк.

Украина в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня на Международном экономическом форуме. Он призвал не ждать, когда Россия будет атаковать и применит химическое, биологическое или ядерное оружие. Необходимо постоянно давить и внедрять эмбарго на российские энергоносители, отключать банки и прекращать торговлю с агрессором.

Зеленский подчеркнул, что до сих пор существуют компании, работающие на территории страны-террористки. Таким образом они зарабатывают на крови украинцев.

Мы предлагаем компаниям, выходящим из России, зайти и работать на украинском рынке. Это будет доступ не только на рынок объемом 40 миллионов потребителей, но и доступ к общему рынку Европы. Позиции брендов только усилятся, потому что они поддерживают защиту свободы.

– сказал президент.

Он призвал страны, принявшие участие в форуме, приобщиться к послевоенному восстановлению Украины и отметил, что объем работ огромный. Украина понесла потери более триллиона триллиона долларов убытков из-за войны России.

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Заявление президента форума

Борге Бренде, являющийся президентом экономического форума в Давосе, призвал разработать для Украины план Маршалла . В этом году событие происходит без участия России, нарушившей принципы Устава ООН.

Из-за того, что россияне нанесли Украине огромный ущерб, Бренде сказал, что нужно работать над восстановлением инфраструктуры уже. По крайней мере, это следует делать на подконтрольных территориях.