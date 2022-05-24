Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Йде розмова у кулуарах Всесвітнього економічного форуму, чи настав час припинення вогню, щоб домовитися з Кремлем і повернутися до справ з Росією. Новий вірус сліпоти? Україна не продає свій суверенітет на те, щоб хтось наповнив свій гаманець. Найкоротший шлях закінчити війну – зброя, гроші, ембарго", – написав Подоляк.

Україна в Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступив 23 травня на Міжнародному економічному форумі. Він закликав не чекати, коли Росія атакуватиме й застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю. Необхідно постійно тиснути й впроваджувати ембарго на російські енергоносії, відключати банки й припиняти торгівлю з агресором.

Зеленський наголосив, що досі існують компанії, які працюють на території країни-терористки. Таким чином, вони заробляють на крові українців.

Ми пропонуємо компаніям, які виходять з Росії, зайти й працювати на українському ринку. Це буде доступ не лише на ринок з обсягом 40 мільйонів споживачів, але і доступ до спільного ринку Європи. Позиції брендів тільки посиляться, тому що вони підтримують захист свободи,

– сказав президент.

Він закликав країни, які взяли участь у форумі, долучитись до повоєнної відбудови України й зазначив, що обсяг робіт є величезним. Україна зазнала втрат на понад трильйон трильйона доларів збитків через війну Росії.

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Заява президента форуму

Борге Бренде, який є президентом економічного форуму в Давосі, закликав розробити для України план Маршалла. Цьогоріч подія відбувається без участі Росії, яка порушила принципи Статуту ООН.

Через те, що росіяни завдали Україні величезних збитків, Бренде сказав, що потрібно працювати над відновленням інфраструктури вже. Принаймні, це слід робити на підконтрольних територіях.