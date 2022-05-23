Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Водночас Росія не припиняє цинічно вбивати українських дітей, ґвалтувати жінок та руйнувати міста.

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Втім, за словами Подоляка, Україна продовжує боронити європейські кордони та демократичну цивілізацію. Зважаючи на це, радник глави ОПУ закликав усіх зробити висновки щодо цієї ситуації.

Завершується третій місяць вторгнення Росії в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ,

– зазначив Подоляк.

Якою є ситуація з ембарго на нафту

Європейський Союз досі не може запровадити нафтове ембарго проти Росії, адже це рішення повинні підтримати усі країни-члени. Наразі його блокує Угорщина, яка хоче отримати за свою згоду 15 – 18 мільярдів євро. Ці гроші країні нібито необхідні для перелаштування на іншу нафту.

Зважаючи на таку ситуацію, у Європарламенті запропонували ввести обмеження без згоди Угорщини.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європі потрібно якнайшвидше стати незалежною від російського викопного палива. Через це у ЄС пропонують залучити майже 300 мільярдів євро, аби швидко відмовитись від енергоносіїв країни-агресорки.

Війна Росії проти України: важливі новини

За даними ОК "Південь", Росія вирішила посилити угруповання своїх кораблів у Чорному морі. До них доєднався фрегат "Адмірал Макаров".

В одному з районів виконання завдань воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ України розгромили підрозділ псковських десантників. Українським захисникам вдалося ліквідувати 2 бойові машини та 14 армійців із ворожого війська.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні летальну зброю. Він пояснив, що держава закупить її у виробників.

Станом на 23 квітня, у війні проти України вже загинули щонайменше 29 200 російських загарбників. Також ЗСУ знищили значну кількість ворожої техніки.

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