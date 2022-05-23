Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Вместе с тем, Россия не прекращает цинично убивать украинских детей, насиловать женщин и разрушать города.

К теме Прекрасный пример для других союзников – Ермак о Литве, которая прекращает импорт российского газа

Впрочем, по словам Подоляка, Украина продолжает защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Учитывая это, советник главы ОПУ призвал всех сделать выводы по этой ситуации.

Завершается третий месяц вторжения России в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ,

– отметил Подоляк.

Какова ситуация с эмбарго на нефть

Европейский Союз до сих пор не может ввести нефтяное эмбарго против России, потому что это решение должны поддержать все страны-члены. Пока его блокирует Венгрия, которая хочет получить за свое согласие 15 – 18 миллиардов евро. Эти деньги стране якобы необходимы для перестройки на другую нефть.

Учитывая такую ситуацию, в Европарламенте предложили ввести ограничения без согласия Венгрии.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что Европе нужно как можно быстрее стать независимой от российского ископаемого топлива. Поэтому в ЕС предлагают привлечь почти 300 миллиардов евро, чтобы быстро отказаться от энергоносителей страны-агрессорки.

Война России против Украины: важные новости

По данным ОК "Юг", Россия решила усилить группировку своих кораблей в Черном море. К ним присоединился фрегат "Адмирал Макаров".

В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины разгромили подразделение псковских десантников. Украинским защитникам удалось ликвидировать 2 боевых машин и 14 армейцев из вражеского войска.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия передаст Украине летальное оружие. Он объяснил, что государство закупит его у производителей.

По состоянию на 23 апреля, в войне против Украины погибли не менее 29 200 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили значительное количество вражеской техники.

Украина получит примерно 20 миллиардов долларов от ЕС и США: смотрите видео