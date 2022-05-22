Угорщина хоче отримати за свою згоду 15 – 18 мільярдів євро. Ці гроші буцімто необхідні країні для перелаштування на іншу нафту.

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У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Угорщини про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти "майже нахабною". За її словами, усі знають, куди підуть ці гроші. Барлі зауважила, що є 4 країни, які особливо постраждають від можливого нафтового ембарго. І всі вони разом з ЄС намагаються знайти якесь рішення.

Лише Угорщина використовує це для своїх політичних ігор, а також для спрямування додаткових грошей для себе, оскільки цей фонд реконструкції досі був заблокований через дефіцит верховенства права. Гроші нібито мають йти в Угорщину іншим шляхом і насамперед – у канали сім'ї та клану Орбана,

– зазначила віцепрезидентка Європарламенту.

Вона додала, що ЄС бачить труднощі, як виникають в особливо залежних від російських енергоресурсів країн. Частково це трапляється через відсутність виходу до моря, тому їм нелегко отримувати поставки кораблем.

"Ми бачимо це і готові допомогти. Зрештою, 3 країни готові співпрацювати, однак лише одна не хоче", – додала Барлі.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Барлі додала, що в Євросоюзі знають про відверто корумповану систему, яка існує в Угорщині.

"Міністр закордонних справ (Угорщини – 24 канал) каже, що підготувати інфраструктуру в Угорщині так, щоб потім можна було обійтися без російської нафти, коштує від 15 до 18 мільярдів євро. Цікаво було б дізнатися, як він придумав цей законопроєкт", – зазначила Барлі.

Також вона нагадала, що тендери в країні доволі часто виграє шкільний друг Орбана – олігарх Лоренц Месарош. Тож з великою ймовірністю, якщо ЄС виділить ці гроші, за "відновлення інфраструктури" також візьметься він або ж зять угорського прем'єра.

Барлі підсумувала, що ембарго проти російської нафти можна ввести й без Угорщини. Однак тоді за це рішення повинні проголосувати інші 26 країн-членів ЄС.

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Коротко про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Наразі триває боротьба навколо шостого пакета санкцій ЄС. Його ухвалення затримується через позицію кількох країн, які найбільше залежать від постачання російської нафти.

ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників – Чехія могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Угорщина та Словаччина – з 2025 року.

Проте для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оцінив відмову від російської нафти у 15 – 18 мільярдів євро.

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