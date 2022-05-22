Угорщина хоче отримати за свою згоду 15 – 18 мільярдів євро. Ці гроші буцімто необхідні країні для перелаштування на іншу нафту.
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У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти Росії без Угорщини
Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Угорщини про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти "майже нахабною". За її словами, усі знають, куди підуть ці гроші. Барлі зауважила, що є 4 країни, які особливо постраждають від можливого нафтового ембарго. І всі вони разом з ЄС намагаються знайти якесь рішення.
Лише Угорщина використовує це для своїх політичних ігор, а також для спрямування додаткових грошей для себе, оскільки цей фонд реконструкції досі був заблокований через дефіцит верховенства права. Гроші нібито мають йти в Угорщину іншим шляхом і насамперед – у канали сім'ї та клану Орбана,
– зазначила віцепрезидентка Європарламенту.
Вона додала, що ЄС бачить труднощі, як виникають в особливо залежних від російських енергоресурсів країн. Частково це трапляється через відсутність виходу до моря, тому їм нелегко отримувати поставки кораблем.
"Ми бачимо це і готові допомогти. Зрештою, 3 країни готові співпрацювати, однак лише одна не хоче", – додала Барлі.
За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Барлі додала, що в Євросоюзі знають про відверто корумповану систему, яка існує в Угорщині.
"Міністр закордонних справ (Угорщини – 24 канал) каже, що підготувати інфраструктуру в Угорщині так, щоб потім можна було обійтися без російської нафти, коштує від 15 до 18 мільярдів євро. Цікаво було б дізнатися, як він придумав цей законопроєкт", – зазначила Барлі.
Також вона нагадала, що тендери в країні доволі часто виграє шкільний друг Орбана – олігарх Лоренц Месарош. Тож з великою ймовірністю, якщо ЄС виділить ці гроші, за "відновлення інфраструктури" також візьметься він або ж зять угорського прем'єра.
Барлі підсумувала, що ембарго проти російської нафти можна ввести й без Угорщини. Однак тоді за це рішення повинні проголосувати інші 26 країн-членів ЄС.
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Коротко про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії
- Наразі триває боротьба навколо шостого пакета санкцій ЄС. Його ухвалення затримується через позицію кількох країн, які найбільше залежать від постачання російської нафти.
- ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників – Чехія могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Угорщина та Словаччина – з 2025 року.
- Проте для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оцінив відмову від російської нафти у 15 – 18 мільярдів євро.
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