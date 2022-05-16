Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. На його думку, євроспільнота є мудрішою, тож рішення про ймовірне виключення Угорщини з ЄС не ухвалюватимуть моментально.

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Чи можуть Угорщину виключити зі складу ЄС

Скоріш за все, у Євросоюзі не підуть на такий крок, однак їм доведеться працювати над позицією Віктора Орбана. Потрібно розуміти, що він нікуди не зникне, тож з ним необхідно буде далі спілкуватися.

Треба шукати компромісні рішення, а це завжди рух з двох сторін. Якщо Угорщина не йтиме на цей компроміс, зрозуміло, що їй не надаватимуть, наприклад, окрему економічну допомогу з боку Брюсселя. Тобто на таких моментах дійсно можна показати, що країна не має рації. Думаю, що до цього не дійде. Ігор Чаленко Політолог

Як розповів Чаленко, також Євросоюз може переглядати власну бюрократію, щоб накладати вето на колективне рішення не могла лише одна країна.

"Тоді Угорщині просто треба буде визначитися, чи вона хоче жити у цивілізованій Європі, чи будувати автократію на прикладі тієї ж Росії", – додав політолог.

Зверніть увагу! Угорщина вирішила не змінювати курс свого розвитку. Прем'єр-міністром знову став Віктор Орбан, який відомий симпатією до політики Володимира Путіна.

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Новообрана президентка Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Росії щодо України. Під час церемонії інавгурації вона виступила з промовою, де порушила це питання.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що країна готова погодитись на ембарго щодо російської нафти, якщо отримає фінансову компенсацію. Мовиться про 700 – 750 мільйонів євро. Раніше в Угорщині заявляли, що готові підтримати ембарго, лише якщо воно стосуватиметься морської нафти.

ЄС має намір запровадити санкції проти предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. Однак Угорщина не підтримуватиме відповідне рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо ембарго на російську нафту. Вона відзначила, що у перемовинах досягли прогресу, але потрібна подальша робота.

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