Загалом Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція Угорщини щодо повномасштабної війни на території нашої держави. З-поміж іншого, нова президентка Угорщини закликала до розслідування воєнних злочинів Росії на території України та безумовного покарання винних.
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10 пунктів Угорщини щодо війни Росії проти України
За словами Новак, Угорщина засуджує агресію Путіна, зокрема збройне вторгнення у суверенну державу – Україну. Позицію своєї країни нова президентка Угорщини загалом вмістила у такі 10 пунктів:
- "Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
- Говоримо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз.
- Ми, угорці, прагнемо миру всередині нашої країни та у сусідніх країнах, ми не хочемо війни.
- Вимагаємо розслідування та покарання воєнних злочинів.
- Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Виконуємо свої зобов'язання у межах ЄС і НАТО, однак якщо це порушуватиме наші інтереси, то ми скажемо "ні".
- За жодних обставин ми не хочемо відмовлятись від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, й постійно розвиваємо нашу оборонну спроможність.
- Ми підтримуємо вступ України в ЄС.
- Готові йти на жертви заради миру і не перешкоджатимемо допомозі наших союзників. Разом з тим не погодимося на рішення, які завдадуть угорцям більше шкоди, ніж російському агресору.
- Раді будемо стати посередниками між сторонами військового конфлікту.
- Наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які живуть в Україні – як раніше, так і зараз".
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Бажання налагодити стосунки з Польщею
Під час своєї інавгурації Каталіна Новак зазначила, що невдовзі приїде з візитом у Польщу, й це стане жестом налагодження відносин між Будапештом та Варшавою.
17 травня я їду до Варшави на зустріч з президентом Польщі. Шановний Анджей Дуда, я дякую вам за можливість поговорити, як годиться друзям,
– сказала Новак.
Зазначається, що раніше відмова Угорщини надавати Україні зброю та її спротив у запланованому ЄС ембарго на російську нафту негативно вплинули на стосунки між країнами.
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