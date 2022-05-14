Загалом Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція Угорщини щодо повномасштабної війни на території нашої держави. З-поміж іншого, нова президентка Угорщини закликала до розслідування воєнних злочинів Росії на території України та безумовного покарання винних.

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10 пунктів Угорщини щодо війни Росії проти України

За словами Новак, Угорщина засуджує агресію Путіна, зокрема збройне вторгнення у суверенну державу – Україну. Позицію своєї країни нова президентка Угорщини загалом вмістила у такі 10 пунктів:

"Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

Говоримо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз .

. Ми, угорці, прагнемо миру всередині нашої країни та у сусідніх країнах, ми не хочемо війни.

Вимагаємо розслідування та покарання воєнних злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Виконуємо свої зобов'язання у межах ЄС і НАТО, однак якщо це порушуватиме наші інтереси, то ми скажемо "ні".

За жодних обставин ми не хочемо відмовлятись від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, й постійно розвиваємо нашу оборонну спроможність.

Ми підтримуємо вступ України в ЄС .

. Готові йти на жертви заради миру і не перешкоджатимемо допомозі наших союзників. Разом з тим не погодимося на рішення, які завдадуть угорцям більше шкоди , ніж російському агресору.

, ніж російському агресору. Раді будемо стати посередниками між сторонами військового конфлікту.

Наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які живуть в Україні – як раніше, так і зараз".

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Бажання налагодити стосунки з Польщею

Під час своєї інавгурації Каталіна Новак зазначила, що невдовзі приїде з візитом у Польщу, й це стане жестом налагодження відносин між Будапештом та Варшавою.

17 травня я їду до Варшави на зустріч з президентом Польщі. Шановний Анджей Дуда, я дякую вам за можливість поговорити, як годиться друзям,

– сказала Новак.

Зазначається, що раніше відмова Угорщини надавати Україні зброю та її спротив у запланованому ЄС ембарго на російську нафту негативно вплинули на стосунки між країнами.

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