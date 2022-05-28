На фронте эту точку называют самой горячей, ведь враг, если захватит город, может выйти на админграницы области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона объяснил, почему они так хотят захватить город, сообщает 24 канал.

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Северодонецк – это областной центр, это будет для них хоть какая-нибудь мощная "победа". Дело ведь в том, что особенно "побед у них нет". Поэтому что-то нужно скармливать своему населению и войскам,

– сказал он.

По словам Гайдая, у российских военных достаточно плохая ситуация с мотивацией. Их моральное состояние вообще очень плохое.

Российские кафиры гибнут "пачками"

Гайдай объяснил, почему россиянам на нашей земле так несладко. Иначе здесь для них быть не может, ведь пришли захватывать, а гибнут просто "пачками".

Как предположил глава ОВА, вероятный захват Северодонецка смог бы поддержать российских кафиров хоть как-то психологически. Мол, смотрите, у нас здесь есть "победа", всех разбомбили.

Также он обратил внимание на пропаганду, распространяемую сейчас для населения агрессора. В России всем рассказывают, что оставляли территории Киевщины, Сумщины, Житомирщины и других украинских регионов, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Мол "сделка" была исключительно для того, что вывести квазиреспублики на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Последние новости из Северодонецка

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на утро 28 мая сообщил последние новости из Северодонецкого направления. Российские кафиры там наступали на Северодонецк , Осколоновку и Тошковку. Наступление было при поддержке их артиллерии. Но все же оказался для них безрезультатным благодаря умелым действиям ВСУ.

наступали на Северодонецк , Осколоновку и Тошковку. Наступление было при поддержке их артиллерии. Но все же оказался для них безрезультатным благодаря умелым действиям ВСУ. В то же время Сергей Гайдай уверял, что, несмотря на все, верит в нашу победу. Даже если россиянам удастся что-нибудь захватить, мы все равно вернем свои территории. Северодонецк для него особый город , потому что он там родился. Гайдай признал, что у него лично болит то, что враг все просто разрушает на его родине. Но он верит в Залужного и понимает тактику маневренной обороны.

Но пока город держится. Оно под постоянными обстрелами , но не в окружении. До наших защитников есть возможность добраться, чтобы подвозить необходимую помощь. Зато россияне согнали туда всю тяжелую технику и оружие, поэтому ничего не жалуют для наступления.

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