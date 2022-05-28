Луганщину российские кафиры просто стирают с лица земли и бьют всем имеющимся вооружением. Но глава региона Сергей Гайдай уверен, что победа будет за нами.

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Гайдай верит в Залужного

Руководитель Луганской ОВА отметил, что враг ушел с разных сторон. Речь идет о российской и белорусской границе через Сумы, Харьков, Донецкую, Луганскую, Житомирскую области. И все это одновременно. По мнению Гайдая, потому и не стоит говорить, что мы готовились и отбиваем русские войска только в одной области.

Командование должно было так продумывать оборону, чтобы защитить столицу. Это основное, потому что в худшем случае россиянам можно было бы не идти дальше. Гайдай предположил, что они достигли бы своей цели и на этом, возможно, остановились бы на время.

Я очень верю в профессионализм нашего главнокомандующего Залужного. Он видит карту военных действий сверху. Видит полностью всю происходящую Украину, как передвигаются вражеские войска. Он и планирует перераспределение наших бригад и определенного вооружения так, чтобы, возможно, не выиграть каждую отдельную битву, но выиграть в целом войну.

– говорит глава ОВА.

Разрушенная Луганщина болит Гайдаю лично

Сергей Гайдай родом из Северодонецка. Именно сейчас за этот город в Луганской области продолжается самая кровавая и сложная битва.

"Мне лично больно смотреть на разрушенные дома, улицы, всю инфраструктуру моего родного города. Но я понимаю, что либо мы будем удерживать врага, либо, возможно, будем покидать какие-то населенные пункты, но все же выиграем войну. Наша главная цель – именно выиграть войну", – подчеркнул Гайдай.

Он снова подчеркнул, что ему очень досадно и больно смотреть на то, как уничтожают села и города Луганской области. В то же время выразил понимание того, что наши защитники могут покинуть и уйти еще из нескольких населенных пунктов.

Тем не менее, такую тактику председатель ОВА считает правильной. Он согласен с ней, если это в конце концов закончится нашей победой.

О ситуации на фронте от Генштаба

Уже ожидаемо российские кафиры продолжают штурмовать Луганщину. По данным Генштаба, они наступали на Северодонецк, Осколоновку и Тошковку. Это наступление у них было неудачным. Наши защитники крепко держат оборону, бьют врага и выгоняют его с нашей земли.

Но на Юге нашего государства, которое они также частично и временно оккупировали, у российских захватчиков не все идет по плану. ВСУ нанесли им там масштабные и серьезные потери . Только за один день удалось сбить вражеский штурмовик, вертолеты, БПЛА и другую технику. В этом направлении они стараются выстраивать оборону.

Еще одно важное направление – Харьковское. Как известно, ранее ВСУ начали там контрнаступательные действия. За последние сутки, 27 мая, россияне не наступали. Но у них есть другая тактика – стрелять по мирным. Именно это они и делали и еще миновали территорию дистанционно.

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