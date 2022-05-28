Детальнее возможные перспективы описал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в ютубу "Фейгин Live".

Сейчас основные усилия ВСУ сосредотачивают на сдержании врага, – ОВА о ситуации на Донетчине

Украинские войска могут выйти из города

Дело в том, что наступающие войска часто имеют преимущество, ведь сами выбирают когда и где ударить. Однако в городских боях ситуация для них не так хороша. Ведь тот, кто заходит в город, всегда имеет большие потери.

На взятие Северодонецка те части, которые накопились, могут перетереться в уличных боях. Попасная является меньшим городом, но мы помним, чем все обошлось. Там 5 – 6 батальонно-тактических групп стерлись в состояние 20% личного состава,

– объяснил Арестович.

Однако он добавил, что все же есть шанс, что украинских воинов оттуда начнут выводить, чтобы избежать оперативного окружения. Но это уже будет решать руководство ВСУ.

По словам советника главы ОП, угроза оцепления есть, однако для этого россиянам нужно продвинуться со стороны Лисичанска. Однако наши защитники уже долго сдерживают все попытки прорваться.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 мая подтвердил, что Северодонецк не оцеплен врагом. Однако город постоянно подвергается большому количеству обстрелов.

Также продолжаются бои в окрестностях населенного пункта. Сутки раньше россияне смогли зайти в район гостиницы "Мир" и автовокзала. Однако наши воины удержали оборону и не дали диверсионной группе прорваться в город.

Также обстреливают "дорогу жизни" Бахмут – Лисичанск

На этой автодороге ситуация достаточно напряженная. ВСУ делают все возможное, чтобы она снова стала безопасной. Это ведь необходимая и главная артерия, которая позволяет поддерживать жизнедеятельность города.

По трассе не только доставляют гуманитарную помощь. Также именно ею эвакуируют местных жителей, вынужденных спасаться от войны.

Накануне показали ужасные кадры обстрела Северодонецка: смотрите видео