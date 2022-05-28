Детальніше можливі перспективи описав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним у ютубу "Фейгин Live".

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Українські війська можуть вийти з міста

Річ у тім, що наступаючі війська часто мають перевагу, адже самі обирають коли та де вдарити. Проте в міських боях ситуація для них не така хороша. Адже той, хто заходить у місто завжди має більші втрати.

На взяття Сєвєродонецька ті частини, які накопичилися можуть перетертися у вуличних боях. Попасна є меншим містом, але ми пам'ятаємо чим все обійшлося. Там 5 – 6 батальйонно-тактичних груп стерлись до стану 20% особового складу,

– пояснив Арестович.

Проте він додав, що все ж є шанс, що українських воїнів із звідти почнуть виводити, щоб уникнути оперативного оточення. Але це вже вирішуватиме керівництво ЗСУ.

За словами радника голови ОП, загроза оточення є, проте для цього росіянам треба просунутися зі сторони Лисичанська. Проте наші захисники вже тривалий час стримують усі спроби прорватися.

Яка зараз ситуація в Луганській області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 27 травня підтвердив, що Сєверодонецьк не оточений ворогом. Проте місто постійно потерпає від великої кількості обстрілів.

Також тривають бої на околицях населеного пункту. Добою раніше росіяни змогли зайти в район готелю "Мир" та автовокзалу. Проте наші воїни втримали оборону та не дали диверсійній групі прорватися в саме місто.

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На цій автодорозі ситуація достатньо напружена. ЗСУ роблять все можливе, щоб вона знову стала безпечною. Адже це необхідна та головна артерія, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міста.

Трасою не лише доставляють гуманітарну допомогу. Також саме нею евакуйовують місцевих жителів, які змушені рятуватися від війни.

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