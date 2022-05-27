Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вся лінія фронту – під обстрілами. Зокрема, російські окупанти гатять по Авдіївці. Відповідну заяву голова ОВА зробив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Кириленко також наголосив, що під постійними обстрілами – Лиманський напрямок.

Російські окупанти гатять по Світлодарську, Мар'їнці та Красногорівці. За словами голови ОВА, упродовж дня були "прильоти" по території Святогірської громади.

Кириленко заявив, що лінія фронту фактично щодня – без змін. Обстріли тривають постійно. Загарбники відкривають вогонь з різних видів озброєння.

За словами голови ОВА, українські захисники та захисниці зосередили зусилля, аби стримати ворога.

Зараз основні зусилля – це стримати ворога і не дати ворогу реалізувати своїх планів з захоплення всієї території Луганської області і траси Бахмут – Лисичанськ,

– заявив Кириленко.

Він додав, що російські загарбники продовжують свою тактику. Вони знищують всю цивільну інфраструктуру.

Угруповання Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі

Угруповання Об'єднаних сил також повідомило, що триває ведення оборонної операції.

Російські загарбники застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. По об'єктах цивільної інфраструктури окупанти завдають ракетних ударів.

Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Українські воїни на Донбасі відбили 8 ворожих атак. Угруповання Об'єднаних сил наголосило, що на 5 локаціях – тривають бої. Захисники та захисниці завдають ворогу значних втрат.

Герої знищили:

5 танків;

• 10 одиниць бойової броньованої техніки;

• 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Окрім того, у небі над українським Донбасом підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат. Мовиться про тип "Орлан-10".

Втрати ворога

Станом на 27 травня кількість ліквідованих російських загарбників зросла до 29 750. Окрім того, українські захисники та захисниці знищили:

танків – 1 322 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;

артилерійських систем – 623 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць;

гелікоптерів – 170 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;

крилатих ракет – 115 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць.

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