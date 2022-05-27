Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вся линия фронта – под обстрелами. В частности, российские кафиры готовят по Авдеевке. Соответствующее заявление глава ОВА сделал в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Кириленко также подчеркнул, что под постоянными обстрелами – Лиманское направление.

Российские кафиры готовят по Светлодарску, Марьинке и Красногоровке. По словам главы ОВА, в течение дня были "прилеты" по территории Святогорской общины.

Кириленко заявил, что линия фронта фактически каждый день – без изменений. Обстрелы продолжаются постоянно. Захватчики открывают огонь из разных видов вооружения.

По словам главы ОВА, украинские защитники и защитницы сосредоточили усилия на удержании врага.

Сейчас основные усилия – это сдержать врага и не дать врагу реализовать свои планы по захвату всей территории Луганской области и трассы Бахмут – Лисичанск,

– заявил Кириленко.

Он добавил, что российские захватчики продолжают свою тактику. Они уничтожают всю гражданскую инфраструктуру.

Группировка Объединенных сил о ситуации на Донбассе

Группировка Объединенных сил также сообщила, что идет ведение оборонной операции.

Российские захватчики используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем. По объектам гражданской инфраструктуры кафиры наносят ракетные удары.

За сутки 27 мая российские захватчики обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Украинские воины на Донбассе отразили 8 вражеских атак. Группировка Объединенных сил подчеркнула, что на 5 локациях – продолжаются бои. Защитники и защитницы наносят врагу значительные потери.

Герои уничтожили:

5 танков;

• 10 единиц боевой бронированной техники;

• 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Кроме того, в небе над украинским Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. Речь идет о типе "Орлан-10".

Потери врага

По состоянию на 27 мая количество ликвидированных российских захватчиков выросло до 29 750 . Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили:

танков – 1 322 единицы;

боевых бронированных машин – 3 245 единиц;

артиллерийских систем – 623 единицы;

реактивных систем залпового огня – 201 единица;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 115 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц.

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