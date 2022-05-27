Так, окупанти обстріляли Шосткинський район 27 травня близько 17:00. Обстріл проводили з території Росії.

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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький по околицях Середино-Буди було близько 11 прильотів.

На щастя, постраждалих немає. Натомість кількість пошкодженого майна уточнюються.

Зранку окупанти гатили по житлових будинках Сумщини

У ніч з 26 на 27 травня росіяни теж обстрілювали Сумщину з артилерії та мінометів. Від 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли з міномета по території Шосткинського району. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди.

Натомість о пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ. Росіяни гатили зі своєї території. На щастя, постраждалих немає.

До слова, відтоді, як ЗСУ прогнали окупантів з Сумщини, росіяни стабільно обстрілюють її території. Найчастіше від обстрілів страждають:

Конотопський район: Новослобідська сільська територіальна громада. Охтирський район: Великописарівська селищна територіальна громада. Сумський район, Білопільська міська територіальна громада, Краснопільська селищна територіальна громада та Юнаківська сільська територіальна громада. Шосткинський район: Есманьська селищна територіальна громада, Середино-Будська міська територіальна громада, Шалигинська селищна територіальна громада.

Росіяни знову стягують війська до Сумщини та Чернігівщини

В американському виданні Washington Post заявили, що росіяни знову нарощують війська та техніку поблизу кордону з Україною, а саме біля Чернігівської та Сумської областей. Українські прикордонники готуються до повторного вторгнення, оскільки цей ризик існує.

Зауважимо, що відтоді, як ЗСУ витіснили окупантів з Сумщини та Чернігівщини, минуло близько 7 тижнів. Люди потрохи починають повертатися до своїх домівок, але, на думку прикордонників, це відбувається зарано, адже ворог обстрілює прикордонні населені пункти щодня.

Голова Чернігівської ОВА закликав зберігати спокій та сказав, що поки що потреби в евакуації з області немає. Якщо така потреба з'явиться – про це неодмінно повідомлять. Наразі ситуація контрольована.

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