Наслідки нічної атаки на Сумщині

Загарбники відкривали вогонь з мінометів. Під удар знову потрапили прикордонні населені пункти.

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З 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли з міномета по території Шосткинського району,

– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Пошкоджень зазнали приватні будинки на околицях міста Середина-Буда.

Близько 7:30 росіяни відкрили вогонь з самохідних артилерійських установок по селі Старі Вирки Білопільської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

Росіяни постійно обстрілюють Сумщину

Прикордонні міста та села області щодня страждають від російських обстрілів. Окупанти гатять з артилерії, мінометів, гранатометів, а також випускають ракети. Так, в обід 26 травня над Сумами сили Протиповітряної оборони збили російську ракету. У той час в області була оголошена повітряна тривога.

25 травня ворог вкотре атакував Краснопілля. Внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали близько 20 будинків місцевих мешканців та лінії електропередач. Через це частина селища залишилися без світла. На щастя, обійшлося без жертв.

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