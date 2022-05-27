Про це в інтерв'ю розповів представник ГУР Вадим Скібіцький. Він зазначив, що в Росії намагатимуться протриматися якомога довше, адже попереду ювілей у Володимира Путіна, якщо він до нього доживе.

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У Росії хочуть зробити подарунок Путіну

Не варто забувати, що в Росії шалено прив'язані до всіляких цифр. Одна з них – 11 вересня. У цей день у країні-агресорці єдиний день голосування. І не виключено, що саме тоді проведуть референдум на територіях, які російські загарбники окупували.

Якщо ж з 11 вересня не "вигорить", то є ще одна кругла дата. Мовиться про 7 жовтня. Тоді диктаторові Володимиру Путіну виповниться 70 років. Тож не виключено, що до цього дня військові спробують зробити йому бодай якийсь подарунок.

Нагадуємо, що раніше мовилося про здобутки перед Днем перемоги. Але тоді Росії довелося відмовитися від низки своїх планів. Зокрема, проведення "парадів" на тимчасово окупованих територіях.

У ГУР додають, що керівництво Росії може покладати надії на початок зими. Мовляв, тоді почнуться морози, і це змусить Україну нарешті сісти за стіл переговорів. Зазначимо, що наша держава готова до перемовин, але лише за умови, що російські війська відійдуть на позиції, зайняті ними 23 лютого.

Війну, яку він (Путін – 24 канал) хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції,

– підкреслює Скібіцький.

Він також додав, що активна фаза буде затягнутою. І складно визначити, чи триватиме вона до вересня – жовтня, чи до кінця цього року.

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Тим часом окупанти закріплюються на Херсонщині

Ще одна ознака того, що війна буде тривалою – посилене закріплення російських загарбників на Херсонщині. У ГУР зазначають, що окупанти від початку травня зайнялися укріпленням оборонних позицій.

Причому мовиться не про одну лінію оборони, а дві та навіть три. Це свідчення того, що в Росії планують залишитися на території тимчасово окупованої Херсонської області якомога довше.

Ще один доказ цього – мінування доріг і мостів. Це дозволить окупантам не лише зайняти оборонні позиції, а й ускладнити контрнаступ. Водночас Скібіцький підкреслює, що він неодмінно буде.

Раніше Вадим Скібіцький повідомляв про те, що Росія за три місяці повномасштабної війни використала 60% запасів своєї високоточної зброї. Причому у перші два місяці окупанти гатили ракетами хаотично, а зараз ситуація змінилася. Тепер військові обирають об'єкт і випускають по ньому від 8 до 12 ракет абсолютно різного формату.

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