Через ворожі обстріли постраждало близько 20 будинків місцевих мешканців, передає 24 канал.

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Росіяни завдали ракетного удару по Краснопіллю близько першої години ночі. Зараз через пошкоджені лінії електропередач половина селища залишається без електроенергії.

У мережі вже з’явилось відео із наслідками руйнувань. Багато будинків пошкоджено, а люди стоять поруч зі своїми зруйнованими домівками та з правоохоронцями фіксують злочини російських окупантів.

Наслідки ворожої атаки по Краснопіллю на Сумщині: відео

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький вранці повідомив, що ворожа авіація не перетинала кордону України, тобто атаку здійснили саме з території Росії.

Ймовірне повторне повторне вторгнення на Сумщину

Українські прикордонники знову готуються до ймовірного вторгнення російських військ на Сумщину та Чернігівщину. Окупанти нарощують війська та техніку поблизу кордону з Україною. Водночас по цих прикордонних містах росіяни щодня цинічно гатять з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації тощо.

Останні обстріли на Сумщині: головне

Ввечері 24 травня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зокрема ворожі ракети загарбники випускали по Гудовому і Шалигиновому. Загалом вчора з території Росії на Сумщину зафіксували 6 "прильотів". Відомо, що ракети були випущені з двох літаків типу "Су".

Також вчора ввечері відбулися обстріли території Сумської області. Кілька ворожих літаків двічі здійснювали пуски некерованими ракетами в напрямку Шосткинського району.

Поблизу іншого села цього району розірвалося 8 боєприпасів. Ще 7 мін вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що впродовж 24 травня протягом години окупанти 15 разів обстріляли Сумську область, зокрема атакували населені пункти Бояро-Лежачі й Товстодубове.

Раніше, вранці 21 травня, росіяни відкрили вогонь по Сумському району. Понад годину ворог гатив по прикордонній території із ракетних систем залпового вогню. Також у цей час росіяни обстріляли Есманську громаду з артилерії.

Ввечері 19 травня окупанти також обстрілювали територію вздовж кордону на Сумщині. Обстріли тривали понад 5 годин.

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