Из-за вражеских обстрелов пострадали около 20 домов местных жителей, передает 24 канал.

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Россияне нанесли ракетный удар по Краснополью около часа ночи. Сейчас из-за поврежденных линий электропередач половина поселка остается без электроэнергии.

В сети уже появилось видео с последствиями разрушений. Многие дома повреждены, а люди стоят рядом со своими разрушенными домами и с правоохранителями фиксируют преступления российских оккупантов.

Последствия вражеской атаки по Краснополью в Сумской области: видео

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий утром сообщил, что вражеская авиация не пересекала границы Украины, то есть атаку совершили именно с территории России.

Вероятное повторное вторжение на Сумщину

Украинские пограничники снова готовятся к вероятному вторжению российских войск на Сумщину и Черниговщину. Оккупанты наращивают войска и технику возле границы с Украиной. В то же время, по этим приграничным городам россияне ежедневно цинично бьют из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и т.д.

Последние обстрелы в Сумской области: главное

Вечером 24 мая российские оккупанты обстреляли пограничные границы Сумщины, в частности вражеские ракеты захватчики выпускали по Гудово и Шалыгино. Всего вчера с территории России в Сумскую область зафиксировали 6 "прилетов". Известно, что ракеты были выпущены из двух самолетов типа Су.

Также вчера вечером произошли обстрелы территории Сумской области. Несколько вражеских самолетов дважды производили пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района.

Возле другой деревни этого района разорвалось 8 боеприпасов. Еще 7 мин взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумской области.

В оперативном командовании "Север" сообщили, что в течение 24 мая в течение часа оккупанты 15 раз обстреляли Сумскую область, в том числе атаковали населенные пункты Бояро-Лежачие и Толстодубово.

Ранее, утром 21 мая, россияне открыли огонь по Сумскому району. Больше часа враг бил по приграничной территории из ракетных систем залпового огня. Также в это время россияне обстреляли Эсманскую общину из артиллерии.

Вечером 19 мая оккупанты также обстреливали территорию вдоль границы на Сумщине. Обстрелы продолжались больше 5 часов.

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